Kwartaalcijfers Tesla zijn veelbelovend

Door: ADD

Tesla zag zijn omzet fors stijgen. Het bedrijf meldde gisteren dat het in het eerste kwartaal van dit jaar 10.030 voertuigen verkocht, een stijging van 55 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Grootse plannen

Tesla heeft nog nooit zoveel auto's verkocht in een kwartaal. En dat is goed nieuws, want het bedrijf heeft zichzelf zeer ambitieuze doelstellingen opgelegd. Zo wil ceo Elon Musk dit jaar in totaal 55.000 auto's aan de man brengen.

Verhoogde transparantie?

Slechter nieuws is dan weer dat de aandelen van Tesla in de afgelopen zes maanden met een kwart gedaald zijn. Distributieproblemen in China ontmoedigden de beleggers. De constructeur geeft zijn omzetcijfers - in tegenstelling tot de meeste andere autofabrikanten – niet maandelijks vrij. De kwartaalcijfers werden dit keer een beetje vroeger dan gebruikelijk gepubliceerd. Wat erop zou kunnen wijzen dat Tesla poogt om de transparantie te verhogen. Iets wat analisten al langer vragen.