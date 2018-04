In beeld: het Autosalon van Seoul 2015

Door: BV

Vergelijk het met een groot Europees autosalon en de tweejaarlijkse autobeurs in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is een dwerg. De totale tentoongestelde oppervlakte is niet eens de helft van wat je in Brussel aantreft. Maar in tegenstelling tot onze eigen beurs, die het haalt in vierkante meters, staan er in Seoul wel heuse wereldprimeurs. Dat komt vooral doordat de thuismerken er graag uitpakken. Het is de beurs waar de Europese giganten (als ze al actief zijn op de Koreaanse markt) een bescheiden standje opstellen en waar de merken Hyundai en Kia het geheel domineren. Een dominantie die zich niet beperkt tot de beursvloer zelf, maar de automarkt aldaar weerspiegelt. In Zuid-Korea heeft Hyundai in z'n eentje een marktaandeel van 41%. Kia zo'n 30%. Er is niet eens veel ruimte voor andere Koreaanse autobouwers als Samsung (onderdeel van Renault-Nissan) of SsangYong, laat staan voor buitenlandse spelers.

Primeurs

De primeurs zijn er dan ook van Koreaanse origine. We noteren de Kia Novo bijvoorbeeld. En twee spectaculaire concept cars van Hyundai. De Enduro, wat een crossover Coupé is, en de RM15 - eigenlijk een Hyundai Veloster met een 300pk sterke middenmotor.

Babes

Je vindt ze op nagenoeg elk salon en dus ook in Korea, de babes. Maar daarover hebben we het hier al eens gehad.