Citroën Aircross scheurt in 4,5 tellen naar 100km/u

Op de Shanghai Auto Show heeft Citroën de Aircross Concept gepresenteerd. Een voorbode zeg maar van de volgende C4 Aircross. Nieuw op de stijlstudie zijn de zogeheten 'alloy bumps', een doorontwikkeling van de 'airbumps' (de stootkussens die debuteerden op de C4 Cactus). De 'alloy bumps' op de Aircross zijn gemaakt van een speciaal aluminiumschuim met een honingraatstructuur en kunnen nog beter (lichte) klappen absorberen. Ook zijn ze lang niet zo visueel aanwezig als bij de Cactus.

Groot, groter...

Citroën heeft de Aircross nadrukkelijk ontworpen als ruime kilometervreter. Dat zie je onder meer terug in het formaat van de auto. Met een lengte van 4,58 meter, breedte van 2,1 meter en hoogte 1,80 meter is de studie korter maar breder en hoger dan de in 2012 uit productie genomen C-Crosser. Een flinke kerel dus.

Binnenin wordt het gevoel voor ruimte en comfort verder onderstreept met grote individuele zetels en persoonlijke entertainment. Zo beschikt de Aircross Concept over twee HD-schermen van 12 inch, waarvan er één op een rail is bevestigd zodat deze gedeeld kan worden met een passagier. Bovendien is elke zetel voorzien van luidsprekers en microfoons om uitwisselingen tussen de reizigers te vergemakkelijken. Daarnaast staat de Aircross met de buitenwereld in verbinding via twee webcams aan weerszijden van de auto. Ze zitten in de deurkozijnen om foto's te nemen tijdens bijvoorbeeld uitstapjes en om een reisalbum bij te houden dat je kunt delen op sociale netwerken. De opgenomen beelden worden rechtstreekse doorgegeven naar de schermen binnenin en kunnen ook dienen om informatie te verzamelen (over bezienswaardigheden bijvoorbeeld) en om er naartoe te rijden met behulp van de navigatiefunctie.

Zeer snelle plug-in hybride

Voor de aandrijving van de Aircross zorgt een 218pk sterke 1.6 THP benzinemotor gekoppeld aan een elektromotor die 95pk en 200Nm koppel opwekt (313pk gecombineerd). De elektrische motor wordt gevoed door lithium-ion batterijen die in 3,5 uur volledig kunnen worden opgeladen. Geheel elektrisch rijden kan over een afstand van 50 kilometer, waardoor de Aircross volgens de NEDC-cyclus een gemiddeld verbruik zou halen van 1,7l/100 km bij een CO2-uitstoot van slechts 39g/km. Bovendien trekt de Aircross ontzettend snel op. Na 4,5 seconden is 100km/u immers al bereikt.