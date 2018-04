Alfa Romeo investeert in nieuwe modellen maar...

Door: BV

FCA - dat is Fiat Chrysler Automobiles - trekt een half miljard euro uit voor de ontwikkeling van nieuwe motoren. Die is in de eerste plaats bedoeld om toekomstige nieuwe Alfa Romeo’s aan te drijven, maar de toepassing zal zich ongetwijfeld niet beperken tot nieuwe modellen. Het bedrag klinkt overigens hoger dan het is. Wat ontwikkelingsbudgetten van motoren betreft, is dit eigenlijk eerder bescheiden. Een viercilinder met hoog vermogen en een specifieke zescilinder (gebaseerd op een Maserati-architectuur) moeten het resultaat zijn.

5 miljard voor 8 nieuwe Alfa’s

Fiat-Chrysler, waarvan je gerust kan stellen dat het vooral uitblinkt in het voeren van een aankondigingspolitiek en beduidend minder sterk is in de uitvoering, belooft de komende tijd ook nog eens € 5 miljard te investeren in nieuwe modellen. Dat moet volgens het bedrijf voldoende zijn om 8 nieuwe Alfa Romeo’s op de markt te brengen. Het cijfer wordt verpakt als een duidelijk signaal van vertrouwen in het sportieve merk, maar het wil eigenlijk zeggen dat de 8 nieuwe modellen erg goedkoop ontwikkeld moeten worden. Aan een nieuw model hangt in normale omstandigheden immers al snel een prijskaartje van € 2 miljard.

Nieuwe Alfa Romeo

Op 24 juni introduceert Alfa Romeo eindelijk nog eens een nieuw model. Een achterwielaandrijver zelfs. Die auto is ook gerealiseerd met een minimum aan budget. Er wordt gezegd dat die z’n platform zal delen met de Maserati Ghibli, maar er wordt ook gefluisterd over verwantschap met de Chrysler 300C die op een inmiddels meer dan 20 jaar oud Mercedes-platform rust.