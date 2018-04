1.000pk sterke elektrische Aston Martin Rapide op komst

Door: BV

Hou je vast Tesla, want Aston Martin komt met een elektrische variant van de Rapide. Die vierdeurs lijkt al wat op een Tesla als je je ogen half dicht knijpt en hij wordt krachtiger dan de snelste Model S. De Tesla rijft al een indrukwekkende 700pk bij elkaar om iets meer dan 3 tellen een hondersprintje neer te kunnen zetten. Aston Martin mikt nu nog hoger. Daar zouden de elektrische paarden wel eens 1.000 stuks sterk kunnen zijn.

Gebaseerd op Aston Martin Rapide S

De plannen, vooralsnog gecamoufleerd als ‘technische studie’ komen uit de mond van Aston Martin ceo Andy Palmer zelve. Die geeft een termijn van 2 jaar aan voor de auto gebaseerd op de Aston Martin Rapide S.

De V12 blijft

Rest nog de vraag waarom Aston Martin zo nodig een elektrische auto wil. Het antwoord is eenvoudig: emissies. Het zal in de toekomst niet langer volstaan om motoren te verkopen die voldoen aan de uitstootnormen. Autobouwers zullen worden afgerekend op de totale gemiddelde uitstoot van hun modellen. En omdat Palmer de Aston Martin V12 absoluut wil behouden en de downsizingtrend die bij de andere merken heerst nefast vindt voor de rijbeleving, is de enige optie om een aantal auto’s te verkopen zonder uitstoot. Niets. En dan kom je automatisch bij de elektrische auto terecht.

Goede gewichtsverdeling

De Aston Martin Rapide blijkt niet eens zo moeilijk om tot EV te vertimmeren. Dat er eerst een V12 uit moet, blijkt een voordeel. Die is zo zwaar dat er dan opeens veel bewegingsvrijheid is om de zware onderdelen voor een elektrische installatie in te bouwen. Bovendien heeft de Rapide de versnellingsbak bij de aangedreven achteras zitten. Ook dat is ruimte waar de batterijen kunnen huizen zonder dat de inzittenden concessies moeten doen. En het wil volgens de sportwagenfabrikant ook zeggen dat een goede gewichtsverdeling bijna gegarandeerd is.