Dongfeng Number 1 is gercycleerde Citroën C6

Door: BV

Volgende week opent het Autosalon van Shanghai de deuren. En daar staat van PSA (Peugeot Citroën)-partner Dongfeng deze Number 1 te blinken. Je ziet het er niet aan, maar het is oude bekende.

Citroën C6 leeft verder

De Number 1 staat immers op de bodemplaat van de in Europa reeds voor bewezen diensten bedankte Citroën C6. Hij is ruim vijf meter lang, want de Chinezen hebben een zwak voor grote lengtematen. Hij wordt verondersteld het op te nemen tegen onder meer de Audi A6 L en andere Europese varianten die er niet zelden met verlengde wielbasis worden aangeboden. Het is dan ook niet verwonderlijk te noemen zijn dat z’n uiterlijk behoorlijk Europees aandoet.

Met hydractive-ophanging?

De Citroën C6 onthouden we in Europa vooral omwille van z’n wat aparte lijnenspel en z’n bijzondere ophanging. Dat hydractive-systeem gaat bij Citroën helaas op de schop (tegenwoordig zijn alleen de topversies van de C5 er nog mee uitgerust en de vervanger moet zelfs daar niet meer op rekenen). Het zal ons daarom benieuwen of deze Number 1 die wel heeft. Er wordt voorlopig niets over gezegd. Over de motoren evenmin.