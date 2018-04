​Beste maand ooit voor Daimler

Door: ADD

Maart 2015 was de meest succesvolle verkoopsmaand ooit in de geschiedenis van Daimler. Met een nieuwe fabriek in China, willen de Stuttgarters in hun succes blijven investeren.

China op kop

China heeft de Verenigde Staten ingehaald als grootste afzetmarkt voor Daimler. Dat maakte Hubertus Troska, hoofd van Daimler China woensdag bekend bij de opening van een nieuwe fabriek in Peking die de Mercedes GLA zal produceren. Ondanks de zwakkere economie in China op dit moment, voorspelt men een groei van meer dan tien procent op de markt van de luxe auto's.

Wat de oppervlakte betreft, wordt de nieuwe fabriek met 1,5 miljoen vierkante meter de grootste Daimler-productievestiging. Tegen het einde van het jaar zou de capaciteit er moeten toenemen tot 250.000 auto's. In hun moederfabriek in Sindelfingen lopen jaarlijks zo'n 370.000 auto's van de band.

Globale groei

Wereldwijd was de sterke vraag naar compacte en sportieve SUV's voor de merken Mercedes-Benz en Smart in maart goed voor een verkoop van 195.451 voertuigen. Dat betekent een omzetstijging van 16,3 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

Maart blijkt trouwens ook algemeen gezien de sterkste omzetmaand in bedrijfsgeschiedenis. Tevens konden de Duitsers het beste eerste kwartaal ooit voorleggen. Niet enkel China deed, met een stijging van 20,8 procent het erg goed ook in Europa werd 16,3 procent meer verkocht.

In de VS deed Daimler het 'slechts' 9,2 procent beter. En zo verkochten de Stuttgarters zowel in maart als in het eerste kwartaal voor het eerst meer auto's in China dan in de Verenigde Staten. Vorig jaar was de VS nog Daimlers grootste afzetmarkt, maar in 2014 werd dat China met ongeveer 270.000 verkochte auto's. Hubertus Troska verwacht zelfs dat dat dit jaar 300.000 auto's zullen worden.