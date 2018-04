Te laat: Land Rover Defender is uitverkocht

Door: BV

Eind dit jaar valt het doek voor de Land Rover Defender. Hij is dan zo maar eventjes 67 jaar in productie geweest. Dat einde gaat trouwens niet onopgemerkt voorbij. Land Rover introduceerde de obligate speciale edities en het ging ook nog eens zo ver om een replica van de productielijn uit 1947 in z’n fabriek in Solihull te introduceren.

Geen uitverkoop

Maar het was niet zo dat het dat nodig had om van de laatste exemplaren af te geraken. De Defender was altijd al een auto die zichzelf verkocht, en terwijl de toneelmeester al bezig is het doek neer te laten, spurtten heel wat toeschouwers nog naar de dealer om alsnog een order te plaatsen. Wie dat nu nog wil doen, is eraan voor de moeite. Begin vorige maand liet Land Rover al weten dat het alle productieslots wellicht zou vullen voor het einde van het jaar, en een dikke maand verder is dat feit realiteit. De Defender is finaal uitverkocht.