Zelfrijdende auto's maken je ziek

Door: BV

De zelfrijdende auto komt. Daar lijkt iedereen van overtuigd. Dat is goed nieuws voor wie z’n tijd in de file zinvol wil doorbrengen, maar er zijn ook negatieve kanten aan. Vooreerst zijn er de legale hordes die nog te nemen zijn. Wie of wat is verantwoordelijk als er wat mis loopt, bijvoorbeeld. En we gaan ervan uit dat er ook bij het rekenbureau van de verschillende overheden wel wat mensen wakker liggen van auto’s die zelf rijden. Dat zou immers een gigantisch gat kunnen slaan in de begroting van heel wat Westerse landen. Autonomous Driving Vehicles moeten immers niet noodzakelijk een dure parkeerplaats innemen, terwijl ze ook al niet te hard zullen rijden.

En dan word je ook nog ziek

Uit een studie van de University of Michigan blijkt ook dat autonome auto’s gevoelig meer mensen reisziek zullen maken. Dat zal vooral gekoppeld zijn aan de tijdsbesteding aan boord. Als je activiteiten uitoefent waardoor je de weg niet bekijkt, wordt de kans erg groot dat je ziek wordt. De studie concludeert daardoor dat tot 12% van de inzittenden daardoor aan een milde tot zelfs zware vorm van reisziekte en misselijkheid zullen leiden. De studie houdt er overigens nog geen rekening mee dat de voertuigen over een zetelopstelling zullen beschikken waarin de weg niet te zien is. Nogal wat fabrikanten (zoals Mercedes in dit studiemodel bijvoorbeeld) zouden in een zelfrijdende modus de stoelen naar elkaar draaien.