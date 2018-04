Nieuwe BMW 7 tegelijk analoog en digitaal

Door: BV

Via de fansite Bimmertoday is de eerste klandestien gekiekte foto van het instrumentarium van de nieuwe BMW 7-Reeks opgedoken. En de belangrijkste observatie is: BMW gaat niét voor een digitaal dashboard. Of tenminste… niet helemaal.

Meer dan gewoon een scherm

Nogal wat merken uit het topsegment schrappen de klassieke wijzerplaat voor een scherm. Mercedes deed het bij de S-Klasse, Jaguar en Land Rover volgde en inmiddels zijn er ook al Audi’s en Volkswagens die alle informatie digitaal serveren. Het lag dus voor de hand dat ook BMW die trend zou volgen. Niet dus.

Uit de eerste foto blijkt dat BMW kiest voor een hybride opstelling, met een digitaal kleurendisplay dat verwoven is met analoge delen. De wijzerplaten zijn grotendeels ‘echt’ maar de wijzertjes en de informatieboodschappen staan op schermen die ertussen terug te vinden zijn. BMW deed dat overigens al eerder, bij de 7-Reeks ‘E65’ die in 2001 werd gelanceerd. Toen was het echter nog niet zo geavanceerd. Dat display kon zelfs geen kleuren weergeven.