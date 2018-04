1.000pk sterke Audi RS6 wil Gumball domineren

Door: BV

De Gumball-rally. Al sinds 1999 is dat een ‘toeristisch evenement’ zonder competitie-element waarvan de deelnemers ‘toevallig’ zo snel mogelijk op de eindbestemming willen geraken. Toegegeven, als roadtrip is hij ook interessant en hij hangt aaneen van de leuke en decadente feestjes. De organisatie houdt vast dat dat is waarom het gaat, maar het verwelkomt niettemin elk jaar enkele deelnemers die er vooral zijn om het gaspedaal erg diep in te trappen op de openbare weg. Dit jaar worden ze op 23 mei verwacht in het Zweedse Stockholm, om daar de rit naar Las Vegas aan te vatten. Daar zullen ze op 30 mei aankomen. Als het van skiër Jon Olsson afhangt, is hij er eerst.

1.000pk sterke Audi RS6

Olsson zal achter het stuur kruipen van een grondig opgekittelde Audi RS6. Voorzien van een weinig discrete carbon koetswerkkit, een opvallende diffuser en een flinke portie vleugels. En zeg niet te snel dat het wat kladwerk is - ex-Koenigsegg-ingenieur Leif Tufvesson heeft zich ermee gemoeid. De 4-liter V8 motor is ook grondig opgedreven. Van z’n standaard vermogen van 560pk naar ten minste 950pk. Met de juiste brandstof is het zelfs 1.000pk. En ook daarvoor is niet op een detail gekeken. De turbolader heeft daarom zelfs onderdelen in 18-karaats goud. Maar nogmaals, in de Gumball 3000 gaat het niet om snelheid.