Bentley Mulsanne Speed Blue Train debuteert op Techno Classica

Door: BV

Techno Classica in Essen is zowat de grootste en meest invloedrijke oldtimerbeurs ter wereld. Zo invloedrijk dat autoconstructeurs er de kans niet laten liggen om aan hun imago te timmeren. Bentley presenteert er zelfs een nieuwe speciale editie van de Mulsanne Speed. Die eert de overwinning in de ‘Blue Train’ race van het merk in 1930, nu precies 85 jaar geleden.

Bentley Boys

De Bentley Boys zijn een troep racers die in de periode voor wereldoorlog twee Bentley op de kaart zetten met allerlei deelnames in races. Daarbij werd vooral ingezet op de betrouwbaarheid van de Bentley-producten. Eén van die Bentley Boys was Woolf Barnato, die in de jaren twintig en dertig ook de plak zwaaide bij het merk. Barnato won onder meer drie keer Le Mans, maar ook de Blue Train race. Een in houtfineer uitgevoerde plaquette toont de Speed Six waarmee hij dat realiseerde in deze Mulsanne.

Slechts vier stuks, allemaal voor Europa

De Mulsanne heeft naast de houtinleg in bovenstaande paragraaf ook nog een specifieke koetswerkkleur, sierlijsten in de deuren en deurdorpels. En hij is voorzien van een uitgebreide picknick-set. Met zilveren borden van Robbe & Berking, porselein van Haviland Limoges, champagneglazen van Linley en een tapijt van Angora. Er worden slechts 4 stuks van de Bentley Mulsanne Speed Blue Train gebouwd en die zijn allemaal voor Europa bestemd.