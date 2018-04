Echt waar: Audi R8 omgebouwd tot Skoda R200 Non-Fiction

Door: BV

Deze creatie heet voluit de R200 Non-Fiction. En het feit dat je al in de naam moet zetten dat hij écht is, geeft al een duidelijke indicatie van het feit dat er iets vreemds aan de hand is. De basis voor deze creatie is immers een Audi R8 van de eerste generatie. En hij is omgevormd tot een eerbetoon aan… een Skoda.

Skoda 130 RS

De 40 jaar oude Skoda 130 RS rallywagen, waarvan we een foto op onze facebook-pagina gezet hebben, vormde de inspiratie voor deze creatie van de Tsjechische ontwerper Petr Novak. Het was 18 maanden werk om de donorauto om te bouwen tot de 4,4m lange en 2 meter brede creatie die momenteel te zien is in het DOX Centrum voor Hedendaagse Kunst in Praag. Over prestaties en vermogen is niet veel bekend, maar de afwijking zal niet al te groot zijn ten opzichte van de 420pk en 430Nm die de achtcilinder in de Audi opwekt.

Beperkte oplage

Er is meteen sprake van een beperkte oplage van 24 stuks. Die zouden elk € 255.000 moeten kosten.