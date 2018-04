Europese automarkt veert op

Door: BV

De Europese automarkt deed het de jongste jaren erg rustig aan. Maar nieuwe cijfers van de Europese vakorganisatie Acea wijzen in de richting van een belangrijke opleving. De afzet van nieuwe wagens is dit voorjaar met 10,6% gestegen tot ruim 1,6 miljoen stuks.

De grote markten verkopen meer

België doorstond de autocrisis erg goed. De afgelopen jaren was de terugval op ons grondgebied veel lager dan dat op sommige grote - vooral Zuid-Europese - markten het geval was. Maar bij ons laat de opleving nog even op zich wachten. En dat terwijl de grote landen dit jaar gevoelig beter doen. In Engeland ging de verkoop met 6% vooruit, Duitsland doet 9% beter, Frankrijk gaat 9,3% in de plus, Italië stijgt 15,1% en het zwaar getroffen Spanje registreerde 40,5% meer nieuwe voertuigen.

Duitsers doen het goed

Daimler (Mercedes) is de grootste winnaar van die opleving. Daar steeg de afzet met 18,9%. En dat terwijl BMW slechts 10,6% steeg en Volkswagen exact 10% meer afzet realiseerde. Bij die laatste profiteren Porsche (+54%) en Seat (+13,2%) duidelijk van de Spaanse remonte. Audi (+6,8%) en Skoda (+5,3%) doen het dan weer het slechtst.