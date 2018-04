Vernieuwde Lexus ES in China

Door: BV

De Lexus ES, dat is eigenlijk een mooi aangeklede Toyota Carmy. Die laatste deed het niet goed toen hij in Europa leverbaar was en het is dan ook niet onlogisch dat we de Lexus-versie nooit in de catalogus kregen. Maar in de VS en Azië doet die het wel goed. En in de toekomst wellicht nog beter. Daar moet de in Shanghai voorgestelde facelift voor zorgen.

Een nog grotere grille, meer chroom, sierinleg in bamboo, een sportstuur, een groter informatiedisplay en een nieuwe 2-liter viercilindermotor (naast een 3,5l V6 en een 2,5l viercilinder hybride) moeten daarvoor zorgen.