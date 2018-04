Qoros toont plug-in SUV 2 Concept in Shanghai

Door: BV

Qoros, dat is het Chinese automerk dat al het meeste heeft gepraat over een Europese marktintroductie. Maar het bedrijf heeft nog steeds geen distributie-overeenkomsten afgesloten met Europese spelers. Die piste, die nochtans werd ondersteund door de aanwezigheid op verschillende Europese Autosalons en zelfs een Europese crashtest, begint dus meer en meer te lijken op gebakken lucht. Maar in thuisland China gaat het jonge merk lustig door. In Shanghai stelt Qoros een concept car voor een plug-in hybride SUV voor.

Weg is de sobere vormgeving

Qoros liet zich tot op heden vooral opmerken door z’n sobere en duidelijk Europese lijnenspel. Inspiratie daarvoor was overduidelijk van Volkswagen afkomstig en stond in schril contrast met de andere creaties die het land voortbrengt. Met deze nieuwe SUV 2 Concept gooit het bedrijf het echter duidelijk over een andere boeg. De soberheid is verdwenen en het merk maakt nu zelfs duidelijk aanspraak op Chinees DNA. Onder meer door verwijzingen naar het Chinese Jaar van de Geit te gebruiken en accenten in traditioneel Chinees rood te verwerken.

Hybride

De SUV 2 PHEV is, zoals de naam aangeeft, een hybride die je aan het stopcontact kan opladen. Op de achteras zitten twee elektromotoren terwijl de voorwielen hun vermogen krijgen van een kleine benzinemotor met turbo.