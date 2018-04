Nummerplaat en verzekering verplicht voor elektrische fiets

Door: BV

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit zet de puntjes op de i. Een nummerplaat en een verzekeringsbewijs zijn wel degelijk verplicht voor een elektrische fiets. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan…

Sneller dan 25km/u

De FOD Mobiliteit is ondubbelzinnig. Als er tenminste sprake is van een elektrische fiets waarvan de elektromotor ook bij snelheden boven 25km/u blijft meehelpen. Dan wordt de fiets immers gelijkgeschakeld aan een bromfiets (die ook elektrisch kan zijn en wel een nummerplaat en verzekering vergt). Maar er is geen standaard voor de assistentie van de elektromotor. Elke fabrikant doet z’n eigen ding.

Je moet hem inschrijven, maar kan het wel?

De fietsersbond wijst erop dat de verplichting om de ‘snelle’ elektrische fietsen in te schrijven en te verzekeren nog niet betekent dat het echt kan. Verkopers, fabrikanten en klanten zijn vaak niet op de hoogte van de regelgeving, de noodzakelijke documenten

zijn niet beschikbaar (bij een fiets krijg je bijvoorbeeld geen gelijkvormigheidsattest) en bij zowel de verzekeraars als de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de Vlaamse Overheid weten ze niet hoe ze ermee om moeten gaan. De fietsersbond betwijfelt dan ook of de verplichting afdwingbaar is.