Flitsmarathon 23 april gaat gewoon door

Door: BV

Afgelopen week hielden meer dan 20 Europese landen al een flitsdag. Maar deze week staat er nog eens een Belgische themadag op de agenda.

Ja, de flitsmarathon gaat door

Die gaat door op donderdag 23 april en daarmee valt die in wat de politievakbonden uit protest de ‘boetevrije week’ zijn gaan noemen. Dat is een periode waarin agenten worden aangemoedigd om uit protest voor de nakende aanpassingen aan hun arbeids- en pensioenvoorwaarden kleine overtredingen door de vingers te zien. Het is uiteraard de bedoeling van de betrokken vakbonden om de overheid daarbij in de staatskas te treffen. Maar de flitsmarathon gaat wel gewoon door. De vakbonden hebben niet opgeroepen om die specifiek te boycotten.

Extra opletten in Gent

Toeval of niet, maar vandaag (één dag voor de nationale flitsactie dus) is de maximumsnelheid in 70 straten in de Gentse binnenstad van 50km/u permanent verlaagd naar 30km/u. Inwoners daar letten dus beter extra op.