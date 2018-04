Mercedes heeft miljoenenboete aan z’n been

Door: BV

Het is de Chinese overheid die Mercedes een boete van 350 miljoen Yuan (omgerekend zo’n € 53 miljoen) geeft. Dat gebeurt omwille van prijsafspraken met het dealernet. Die zijn er verboden, maar Mercedes sprak niettemin vaste tarieven af voor de E- en S-Klasse, samen met een aantal onderdelen.

Mercedes accepteert de boete

De Chinese overheid mag je er inmiddels van verdenken buitenlandse (premium) autoconstructeurs in het vizier te nemen. Maar, zoals we reeds uitgebreid uit de doeken deden, verkiest de autobouwer vaak om er niet tegenin te gaan. Ook nu accepteert Mercedes de boete en belooft het in de toekomst beter te doen.