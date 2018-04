Hackers nemen Tesla over

Door: ADD

Hackers namen gisteravond de homepage van de constructeur en twee Twitter-accounts over. Via tweets boden ze gratis auto's aan.

Ook al was het op zich overduidelijk dat er iets niet klopte, toch reageerden veel Twittergebruikers op de vreemde berichten, die via de account van Tesla verspreid werden. Het begon allemaal met een tweet die aankondigde dat hackers de controle hadden overgenomen en dat de naam van de account was veranderd van "Tesla Motors" naar "#RIPPRGANG". Een paar minuten later begon de account gratis Tesla's te beloven aan wie bepaalde accounts volgde of naar een telefoonnummer zou bellen.

Geen onschuldige grap

Tegelijkertijd namen waarschijnlijk dezelfde hackers de private Twitter-account van Tesla ceo Elon Musk over. Ze veranderden die in "OneTrueMusk" en wisselden zijn profielfoto naar die van James Bond-schurk Ernst Stavro Blofeld. Ook via die weg werden gratis Tesla's weggegeven.

De homepage van de constructeur werd ook gehackt. In plaats van de normale startpagina verscheen er een een slecht samengestelde collage die naar de Twitterhackers verwees. De overname duurde slechts enkele minuten. Al snel zorgden Tesla- en Twitterprogrammeurs ervoor dat alles weer was zoals ervoor.