Pirelli-kalender te bloot voor nieuwe eigenaar?

Door: ADD

Een set banden is niet echt het meest sexy product om te verkopen, Dat moeten de marketingverantwoordelijken bij Pirelli ook ooit beseft hebben. En daarom kwamen ze met een briljant idee op de proppen. Mannen houden van auto's, en wat vinden ze daarnaast nog leuk? Exact, vrouwen. En het liefst van al naakt. Gewone vrouwen vond de bandenfabrikant wat te min, het moesten de mooiste ter wereld zijn, gefotografeerd door de allerbeste fotografen, voor een exclusieve kalender. Omdat niets zo zeer aantrekt als iets dat je niet hebben kan. Dus beperkte Pirelli de oplage van zijn kalender en deelde hem alleen aan geselecteerde klanten en "vrienden van het bedrijf” uit.

Chinese preutsheid

Ondertussen publiceert Pirelli al meer dan 50 jaar de kalender, vrouwen als Sophia Loren, Gisele Bundchen en Heidi Klum poseerden ervoor. Maar zal hij in deze vorm blijven verderbestaan? Het bedrijf maakte een maand geleden namelijk bekend dat het in Chinese handen komt. De Pirelli-aandelen sprongen vervolgens de hoogte in. Het enthousiasme van de geselecteerde klanten en "vrienden van het bedrijf” daalde echter tot een dieptepunt. Want voor erotische fotografie is er in het huidige China geen ruimte. Dus krijgen we de komende jaren enkel nog modellen in hooggesloten Chinees werkplunje te zien? Of zelfs misschien nog erger: elke maand een andere set duffe autobanden? Laat ons hopen dat het niet zover komt.