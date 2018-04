Door: BV

Hyundai levert al sinds 2013 autootjes voor de medewerkers van het Wit-Gele Kruis. Die legden in 2014 op de Belgische wegen zo maar eventjes 15,5 miljoen kilometers af. Vanaf vandaag staat de teller op 1.000 stuks van de Hyundai i20. Een nieuw exemplaar in herkenbaar wit, dat ook nog eens voorzien is van het nieuwe logo van die organisatie. Dit jaar levert het Zuid-Koreaanse merk er nog 165 exemplaren bovenop.