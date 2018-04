Skoda aan de tuning: Funstar

Door: BV

Elk jaar pakt de Volkswagen-groep zwaar uit op het GTI-evenement in het Oostenrijkse Wörthersee. Skoda bijt de spits af met deze Funstar. Dat is een Fabia die verknipt is tot pickup.

Skoda heeft wat met groen, en dat zie je hier ook aan de koetswerkdetails en de LED-lichten. Niet alleen in de koplampen, maar ook onder het koetswerk. Dat is een potje ouderwetse tuning daar. En het is niet het enige. Zo ontbreekt ook een flinke geluidsinstallatie niet. Een 1.400 watt sterke audio (met inbegrip van een 200 watt subwoofer) is ook present. Maar wat het interessantst is, is wat er niét is. De leerlingen van de Skoda Academy die verantwoordelijk zijn voor deze creatie, wilden een 1.8l TSI onder de motorkap lepelen. Maar die bleek er niet in te passen. Daarom wordt deze Funstar gewoon aangedreven door een 1.2 TSI.