Fiat-Chrysler verkoopt minder, houdt meer over

Door: BV

FCA - Fiat Chrysler Automobiles - realiseerde het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 26,4 miljard euro. Dat cijfer is bijna een vijfde hoger dan afgelopen jaar. Dat lijkt hoopgevend, maar het bedrijf wist vooral te profiteren van de zwakke koers van de Euro, omdat het een groot deel van z’n omzet in dollars realiseert (waarvoor het nu meer Euro’s kreeg). Terwijl het bedrijf afgelopen jaar nog € 173 miljoen verloor, houdt het na de eerste drie maanden van dit jaar € 92 miljoen over.

Met dank aan Chrysler

De Europese cijfers van de groep, met Alfa Romeo, Fiat, Maserati en (voorlopig nog) Ferrari, zijn hoopgevend. Maar het is de Amerikaanse markt die het meeste bijdraagt tot de resultaten van het concern. Daar zijn de pickups van het merk RAM (voorheen ondergebracht onder Dodge) en de nieuwe modellen van Jeep het meest geliefd.