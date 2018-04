Dieven stelen straat. Letterlijk.

Door: BV

Een aantal dieven ging in het Chinese Nantong letterlijk met een stuk weg van 410 meter aan de haal. De openbare weg werd in twee dagen door enkele dieven met een machine afgegraven. Daarbij werd 630 ton aan beton buitgemaakt. De diefstal kwam aan het licht toen één van de dorpsgenoten bij de politie informeerde waarom de weg verdwenen was. Die moest vervolgens z’n licht opsteken bij het stadsbestuur om te concluderen dat de straat inderdaad gestolen was.

Onvoorstelbare uitleg

De dieven konden echter snel aan de hand van camerabeelden geïdentificeerd worden. Het beton was inmiddels al verkocht, maar de politie kon nog beslag leggen op het geld dat dat had opgeleverd. De bestuurder van de graafmachine bleek het brein achter de operatie. Die legde volgende verklaring af ‘de weg werd amper gebruikt, dus ik dacht, ik kan die net zo goed afgraven en er geld aan verdienen’.