Falcon F7 is lichtgewicht asfaltraket

Door: BV

Akkoord, de Viper (verkrijgbaar in 24.000 kleurencombinaties) is afkomstig van het in Detroit gevestigde Chrysler en de nieuwe Ford GT, die weliswaar nog niet in productie is, maar eraan komt, is ook daar geboren. Maar in dé autohoofdstad van de VS worden verhoudingsgewijs maar weinig sportwagens gebouwd. Er is er in elk geval weer een bij - en die moet de beste Europese creaties bij kunnen houden: de Falcon F7.

Lichtgewicht asfaltraket

De F7 heeft een lichtgewicht structuur. De monocoque bestaat uit aluminium, koolstofvezel en kevlar. Daarin rust een V8 met twee turbo’s van motorenbouwer Lingenfelter. En die weet blijkbaar wat hij doet, want er wordt zo maar eventjes 1.100pk uitgepompt. Het is een zestrapsautomaat met dubbele koppeling die instaat voor de krachtoverbrening, wat betekent dat er met schakelen alvast géén tijd verloren gaat. Van 0 - 96km/u (60Mph) is geschiedenis na 2,7 seconden en hij gaat harder dan 420km/u. De stoppers zijn gelukkig ook ruim bemeten, van Brembo en voorzien van carbon-keramische schijven.

Niet zonder comfort

Bij dat alles is de Falcon F7 toch niet zonder comfort. Het zal ons benieuwen of je muziek kan horen boven het gehuil van de V8, maar een ingewerkte iPad mini kan die in elk geval afspelen. De aanwezigheid van airco is ons niet bekend, maar je kan wel het targadak verwijderen. Dat moet toch wat verfrissing brengen.