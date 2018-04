Belgische automarkt kwakkelt voort, BMW in top 3

Door: BV

Vakorganisatie Febiac heeft de inschrijvingscijfers van afgelopen maand april bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de Belgische automarkt nog niet kan profiteren van de opleving van het segment elders in Europa, maar het dient gezegd dat de verkoop bij ons evenmin zo’n grote duik maakte als in sommige, vooral Zuid-Europese, landen. In het totaal werden er afgelopen maand 51.423 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat is 3,6% minder dan in april 2014.

Behoorlijke verschuivingen

Terwijl het cijfer zelf niet spectaculair wijzigt, zijn er grote verschuivingen onder de automerken. Renault staat op 1 met 5559 stuks, gevolgd door VW met 5017 exemplaren, maar beide merken verliezen. Dat doen ook Peugeot, Citroën en Audi (met minimaal 7%) waardoor BMW, dat er 10% op vooruitging zich met 3853 stuks in de top 3 kan nestelen voor de merken van de PSA-group.

Lager op de tabel (die we zoals steeds integraal op onze Facebook-pagina hebben geplaatst) zien we verliezen van ruwweg een kwart voor Toyota, Nissan, Kia en Honda, terwijl Smart en Jeep - die natuurlijk van ver kwamen - hun aantallen meer dan konden verdubbelen. En Porsche is nu groter dan Alfa Romeo, Mitsubishi of Honda.

Meer bedrijfsvoertuigen

De markt van de bedrijfswagens lijkt wel economisch optimisme te reflecteren. Er werden 19,4% meer lichte bestelwagens ingeschreven en 41,2% meer vrachtwagens tot 16 ton MTM. Alleen de zware jongens (meer dan 16 ton MTM) gingen achteruit, met 4,1%.

Dubbel zo veel brommers

De motormarkt kende een terugval van 4,9%, maar de inschrijvingen van de bromfietsen verdubbelde. Logisch, want april 2014 was pas de eerste maand dat die voertuigen ingeschreven dienen te worden. Een inschrijvings- (en verzekerings-)plicht die volgens de Federale Overheidsdienst Financiën overigens ook geldt voor een heel aantal elektrische fietsen (waarover we reeds eerder berichtten).