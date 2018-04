100 miljoen euro voor 300 jobs en Lamborghini-SUV

Door: BV

Over een SUV van Lamborghini is al heel wat digitale inkt gevloeid. In 2012 stelde het Italiaanse sportwagenmerk met de Urus al een concept car voor. Dat wakkerde natuurlijk de eerder al bestaande speculaties verder aan. Maar het groene licht is nog steeds niet gegeven. Lamborghini onderzoekt de mogelijkheden nog steeds. Het bedrijf zit wel in een ver gevorderd stadium. De zoektocht naar een productielocatie is open. Want de Urus hoeft wat het Volkswagen-concern (eigenaar van Lamborghini) betreft, niet noodzakelijk uit Italië te komen. Iets waar de Italianen anders over denken…

Steun voor Lamborghini

Lamborghini moet, met of tegen z’n zin, de wet van Volkswagen volgen. Dat betekent in elk geval dat de Urus moet passen binnen de platformstrategie van het bedrijf. Die dwingt de Urus op het ‘MLB EVO’ onderstel. Dat wordt gebruikt voor de nieuwe Audi Q7, de volgende Touareg en Porsche Cayenne en ook de aanstormende über-SUV van Bentley, de Bentayga.

Het zwaartepunt voor de productie van modellen op dat MLB-onderstel ligt in Bratislava, waar de huidige Touareg en Cayenne van de band lopen. Het is dus niet onlogisch dat de Urus die bende vervoegt. Maar de Italiaanse premier Matteo Renzi wil dat de SUV van Italiaanse bodem komt. Italië kan immers wel een opsteker gebruiken. De werkloosheid bedraagt er 12,5%. Daarom worden subsidies beloofd. De Italiaanse overheid heeft voor het veiligstellen van de Urus-productie € 100 miljoen over. Daartegenover zouden 300 jobs staan. Lamborghini-baas Stephan Winkelmann wil in elk geval vaart maken. Hij denkt dat de afzet van Lamborghini met een SUV in het gamma kan verdubbelen. De beslissing valt in juni.