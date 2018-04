En dan ontdek je een ​wurgslang in je huurauto

Door: ADD

In een huurauto vind je nu en dan wel eens een achterblijfsel van je voorganger terug: een gebruikt zakdoekje, een afgeknabbelde appel of een kam vol vieze haartjes. Een boa constrictor daarentegen, dat is een ander paar mouwen.

Exotische locatie?

En toch is dat exact wat een 41-jarige woensdag in de buurt van Hannover overkwam. Ja, in Duitsland, en dus niet op één of andere exotische locatie. De man stond op de snelweg in de file toen hij in de beenruimte een 1,30 meter lange slang ontdekte. Het dier schrok minstens zo erg als de man en kroop in een oogwenk weer achter de panelen. De bestuurder van de huurauto waarschuwde de politie.

Die waren snel ter plaatste samen met iemand van de dierenbescherming, die het voertuig verplaatste. Het reptiel werd naar de dierenbescherming overgebracht. De bestuurder was in shock en wilde zijn reis enkel nog met de trein voorzetten. Hoe de slang in de huurauto terecht kon komen, moet onderzoek nog uitwijzen.