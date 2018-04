​Vliegende auto van de toekomst stort neer

Door: ADD

Over de futuristische vliegende auto 'Aeromobil' hebben we het bij Auto55.be al gehad. En nu is die vrijdagavond neergestort. Stefan Klein, de ontwikkelaar van de vliegende auto kon zich met zijn parachute redden. Hij bleef ongedeerd en moest enkel ter controle naar het ziekenhuis.

Technisch probleem

Het ongeluk gebeurde op de luchthaven van de Slowaakse stad Nitra, waar Klein al jaar en dag zijn vliegtuigen testen. Op een hoogte van 300 meter deed er zich een technisch probleem voor, waarvan de oorzaak nog achterhaald moet worden. De vliegende auto was door de crash zwaar beschadigd. Het bedrijf kondigde echter aan dat ze met de 'Aeromobil' na vervanging van de beschadigde onderdelen verder testen zullen blijven uitvoeren. En via Twitter verspreidden de Slowaken eerder vandaag dat Stefan het prima stelt en klaar is voor de volgende vlucht.

Aeromobil 3.0

De door Stefan Klein ontwikkelde 'Aeromobil' kan op straat rijden zoals een normale auto en na het uitklappen van de vleugels tot 700 kilometer ver vliegen.