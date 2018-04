Bentley Bentayga: het interieur is klaar!

Door: ADD

Lieve sjeiks en oligarchen, zo zal het interieur van uw volgende terreinwagen eruit zien. Bentley gunt ons in een kort YouTube-filmpje een eerste blik in hun Bentayga SUV, die er in 2016 aankomt. Iets van belang komen we helaas niet te weten. Wat de rond € 200.000 dure Bentley allemaal te bieden zal hebben, daar hebben we dus nog steeds het raden naar.

Niet duwen, maar aaien

De hendel voor de versnellingen en de draaiknoppen voor de verschillende terreinmodi zitten in een weelderige middenconsole verwerkt. Op de startknop hoef je kennelijk niet te duwen, die behoeft slechts een streeltje. Het is dan ook niet voor niets dat het clipje gelanceerd werd met de titel „We don't just see technology. We feel it.“ En meer zien zullen toekomstige Bentayga-chauffeurs effectief. Blijkbaar krijgt de SUV een soort nachtzichtassistent, die de route op het instrumentarium projecteert.

Wij willen de beste hebben

Volgens Bentley-baas Wolfgang Dürheimer zal de Bentayga de snelste en krachtigste SUV op de markt worden. Onder de motorkap komt de nieuwe W12 TSI met zes liter cilinderinhoud, 608pk en 900Nm koppel. De première zal waarschijnlijk plaatsvinden op de IAA in september.