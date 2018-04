​Aanmoediging elektrische auto's te duur in Noorwegen

Door: ADD

De Noorse regering pompt veel geld in het stimuleren van de verkoop van elektrische auto's. Maar dat heeft meer succes dan verhoopt en valt dus wezenlijk duurder uit. Daarom willen ze er nu van afstappen.

Nergens in de wereld rijden er verhoudingsgewijs zoveel elektrische auto's rond als in Noorwegen. Bijna een op de vier nieuwe auto's wordt er elektrisch aangedreven. Hun zelf opgelegde doel van 50.000 elektrische auto's hebben de Noren veel eerder dan gedacht bereikt.

Overdonderend succes

Dat klinkt als een groot succes, maar het kost de staat veel geld. Zozeer zelfs dat de overheid er nu paal en perk aan wil stellen. Want de vele inschrijvingen van elektrische auto's in Noorwegen zijn te danken aan uitgebreide promotiemaatregelen zoals gratis parkeren en vrijstelling van wegenbelasting.

Deskundigen schatten dat de staat via de bevordering alleen al in 2014 drie tot vier miljard Noorse kronen (355 tot 470 miljoen euro) misgelopen is. En ook buschauffeurs klagen over de elektrische auto-hype. De e-cars mogen namelijk de busstroken gebruiken en veroorzaken zo files.

Stap voor stap

Het einde van de subsidiëring zal geleidelijk gebeuren. Vanaf 2018 zullen kopers van elektrische auto's opnieuw wegenbelasting moeten betalen, in eerste instantie slechts 50 procent van het normale tarief. Vanaf 2020 wordt dat volle pot. Of elektrische voertuigen nog gratis zullen mogen parkeren gratis en busbanen gebruiken, daar zullen in de toekomst steden en gemeenten over beslissen.