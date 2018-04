Ferrari trekt de ruimte in

Door: ADD

Een Ferrari herken je meteen. Hij is vlak en laag, futuristisch, waanzinnig snel. Net een UFO dus. En dat moet ook hoofddesigner Flavio Manzoni gedacht hebben toen hij na de La Ferrari en FXX K een vliegende schotel ontwierp. "Dit begon allemaal als een grap," zegt hij over zijn tekeningen. De eerste schetsen geven ons alvast een idee over hoe een ruimteschip van Ferrari eruit zou kunnen zien.

Waar hadden we dat nu weer nog gezien?



Sinds zijn vroege jeugd is Manzoni gefascineerd door UFO's en science fiction - "Flash Gordon", "2001 - A Space Odyssey", "Blade Runner". Daar haalde hij zijn inspiratie voor de Ferrari-schotel. Als klein kind al zat hij altijd op het terras van zijn ouders en stelde zich voor hoe het zou zijn als buitenaardse wezens zouden landen. Helaas zijn die nooit opgedaagd. En dus ontwierp hij maar zijn eigen UFO. Je ziet onmiddellijk de overeenkomsten met de auto's die hij ontwierp voor de Italianen. De frontspoiler bijvoorbeeld of zijn agressieve, en toch elegante vorm. En die radiator pods, zitten die ook niet in Ferrari's formule 1-auto's?



There's something out there

De hoop om op een dag marsmannetjes te ontmoeten, heeft Manzoni nog niet opgegeven. "Ik denk dat er daarboven leven is, min of meer ontwikkeld. Maar het is moeilijk daar iets van op te vangen. Het zou toch kunnen dat ze al tussen ons geleefd hebben, zoals de eerste Europeanen toen ze Amerika ontdekten, en toen zijn ze teruggekeerd? ' De Ferrari-designer heeft in ieder geval al de schetsen klaar om hen in een geschikt ruimtetuig te kunnen volgen.