Smartphone wordt je autosleutel

Door: ADD

Het lijkt vandaag de dag bijna een wonder dat we het ooit zonder smartphone hebben kunnen stellen. Altijd en overal hebben we er een bij. Dus waarom zouden we hem ook niet meteen gebruiken als autosleutels. Of zo denken ze er bij Volkswagen over.



Volmacht



Via Bluetooth wil VW met onze telefoon binnenkort autoportieren gaan openen. De machtiging zal dan ook aan andere mensen gegeven kunnen worden zodat ook zij de auto kunnen gebruiken. Dit kan dan om een eenmalige toestemming gaan om snel iets uit de auto te halen of je kan iemand machtigen om een hele rit met je auto te maken.

Op zich is het erg eenvoudig: je plaatst de smartphone in de middenconsole, die dan functioneert als sleutel. Vooral voor autoverhuurbedrijven en car-sharing initiatieven zou dit weleens heel interessant kunnen zijn.

Benieuwd wanneer de code gekraakt wordt?

De technische vereisten zijn er al, het is louter nog een kwestie van veiligheidsrisico's elimineren. In twee tot drie jaar moet het systeem operationeel zijn.