Miljoenen airbags zo dodelijk als granaten

Door: BV

De autosector zit met een flinke kater. De oorzaak is toeleverancier Takata. Dat is een fabrikant van airbags die onder meer Honda, Toyota, Ford, Chrysler, Nissan, Mazda, General Motors, Nissan, Daihatsu en Fiat als klant heeft. Airbags van verschillende jaartallen (in elk geval al van 2001 tot en met 2004) van die leverancier blijken niet alleen defect te zijn. Ze zijn zelfs levensgevaarlijk. Bij het ontplooien van de airbag kan de stof waaruit die vervaardigd is scheuren. Tot overmaat van ramp blijken er ook nog metaaldeeltjes - sommige behoorlijk groot - vrij te komen. De airbag fungeert daardoor op dezelfde manier als een splintergranaat. En daarbij zijn reeds doden gevallen. Voorzichtige schattingen hebben het over 8 doden en tenminste 160 gewonden. Metaalfragmenten boorden zich in het hoofd of de hals van de inzittenden. Verschillende instanties vergeleken het gebrek al met rondrijden met een granaat in het stuur.

Minstens 20 miljoen auto’s getroffen

“ Verschillende instanties vergeleken het gebrek al met rondrijden met een granaat in het stuur ”

In de VS, waar veiligheidsinstituut NHTSA een veel agressievere politiek voert dan vergelijkbare Europese instanties, en Japan zijn al miljoenen auto’s teruggeroepen naar de dealer voor een vervanging van de getroffen onderdelen. Alleen al bij Honda gaat het om 13 miljoen (!!) wagens, bij Toyota om 5 miljoen, Nissan anderhalf miljoen… wereldwijd zijn volgens conservatieve schattingen minstens 20 miljoen wagens getroffen. De NHTSA sloeg Takata al om de oren met een boete van $ 14.000 per dag dat het bedrijf weigerde voldoende mee te werken met het onderzoek.

Verschillende automerken beperken zich inmiddels niet alleen tot het terugroepen van auto’s die nog in gebruik zijn. Ze halen ook alle airbags die via schrootverwerking in alternatieve circuits terecht gekomen zijn terug. Het gaat dan bijvoorbeeld om occasie vervangonderdelen die gebruikt worden om de kost van een herstelling te drukken. Het lijkt evenwel onmogelijk om alle getroffen modules te recupereren.