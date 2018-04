Zelfrijdende auto botst elke 150.000km

Door: BV

Google is één van de spelers die het verst gevorderd is al het op zelfrijdende auto’s aankomt. Het bedrijf voert al zes jaar lang praktijktesten uit om de sturingsprogramma’s te optimaliseren. De technologiegigant heeft nu bekend gemaakt hoe vaak het in die tijd mis liep.

11 ongelukken

Google opereert een testvloot van meer dan 20 ‘autonomous vehicles’. Die auto’s reden 2,7 miljoen kilometer, maar slechts 1,6 miljoen daarvan waren zonder tussenkomst van de bestuurder. Tijdens die afstand waren de auto’s 11 keer bij een ongeluk betrokken. Dat komt overeen met een gemiddelde van eens elke 145.000km, wat toch beduidend hoger is dan wat de leden van deze redactie realiseren. Maar, zo zegt het bedrijf erbij, ze waren geen enkele keer in fout.

Wat loopt er dan mis?

De Google-auto’s zijn al die tijd geen enkele keer botweg ergens op gereden. De Google auto’s werden enkele malen achteraan aangereden en werden ook een paar keer in de flank gegrepen. Bij geen van de 11 ongelukken vielen zwaar gekwetsten.