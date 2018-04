Mercedes + Apple Watch = navigatie van deur tot deur

Door: BV

Mercedes vervoegt de inmiddels al behoorlijk lange lijst autoconstructeurs met applicaties voor de Apple Watch. Dat elektronische hebbeding is compatibel met het COMAND-systeem zoals dat momenteel al in de S- en C-Klasse zit. Nieuwe modelgeneraties van andere modelletjes zullen er vanzelfsprekend ook mee overweg kunnen.

Navigatie van deur tot deur

Net als bij alle andere merken, voorziet Mercedes een app die je op de hoogte houdt over het brandstofniveau, onderhoudstoestand en kilometerstand van je Benz, alsof je dat niet gewoon op het dashboard kan aflezen.

Maar Mercedes gaat één stapje verder bij het navigatiesysteem. Dat is nu zo geprogrammeerd dat het overneemt als je je auto verlaat. Op die manier kan je letterlijk van deur tot deur navigeren - ook al parkeer je je auto op een afstand. En het slaat ook op waar je je vierwieler hebt achtergelaten. Sommige mensen durven dat blijkbaar wel eens vergeten. Enig probleem? Het zou best wel eens illegaal kunnen zijn om met zo’n slim horloge achter het stuur te kruipen. Daar moet de overheid zich nog eens over buigen.