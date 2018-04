Knight XV voor wie een tank niet luxueus genoeg vindt

Door: BV

De Canadese firma Conquest bouwt pantserwagens voor civiel gebruik. Voor mensen die zich onveilig voelen dus, maar die wel op een flinke berg duiten zitten. Want deze nieuwe Knight XV is er pas vanaf de psychologische prijs van $ 799.950. Maar, de Knight XV is dan ook geen gewone gepantserde auto. Daar halen deze Canadezen de neus voor op. De creatie begon z’n carrière niet als een normale auto. Hij is meteen als pantservoertuig ontwikkeld en dat betekent dat hij een veel betere bescherming biedt. We geloven de Canadezen op hun woord.

Twee motoren

Je krijgt de keuze uit twee motoren. Een 300pk en 894Nm sterke 6,7l V8 turbodiesel is de instapper, maar wie wil kan ook voor een 6,8l V10 op benzine kiezen. Die levert dan 326pk en 557Nm. De prestaties zijn niet vrijgegeven, maar je hoeft er de wereld niet van te verwachten. Het gevaarte is immers 5,5m lang, 2,16m breed en weegt zo maar eventjes 8,8 ton. Een in 2012 gepresenteerde voorganger woog nog ‘slechts’ 5,9 ton. Ook het verbruik kennen we niet, maar de tank is alvast 238l groot. Dat wil ook al wat zeggen…

Een luxe-SUV

Eens je aan boord geklauterd bent, toont de Knight XV zich een heuse luxe-SUV. Leder, playstation, iPads alom… En natuurlijk ook een camerasysteem dat rondom het voertuig alles in de gaten houdt en de mogelijkheid om zelfs een aanval met schoudergelanceerde raketten te weerstaan.