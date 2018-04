Een Mercedes-interieur voor in de lucht

Door: BV

De Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa wil nieuwe cabines voor VIP-reizigers. Die moeten kunnen concurreren met het beste wat de vliegmarkt te bieden heeft, wat wil zeggen dat de lat op vlak van comfort en stijl behoorlijk hoog ligt. Het gaat immers om passagiers die net zo makkelijk naar een privéjet grijpen. Lufthansa heeft daarom de hulp ingeroepen van een constructeur met reeds een ruime ervaring in het ontwikkelen van luxueuze cabines: Mercedes. Die doet het op vier wielen natuurlijk, maar zo groot is dat verschil nu ook weer niet.

Mercedes Style tekent vliegtuiginrichting

De door Mercedes getekende inrichting legt niet alleen de nadruk op comfort en welbehagen met verschillende zones, het werkt ook met duidelijk contrasterende materialen. De Duitsers camoufleren de beperkingen van het vormgeven van een vliegtuigcabine - en dan vooral de noodzaak om kleine raampjes in te werken - door ze achter donker glas weg te steken. Je kan er nog wel door kijken als je wil, maar het is natuurlijk een stuk beter geïntegreerd. Het gezamenlijke project wordt getoond op de EBACE 2015 (European Business Aviation Convention & Exhibition) die vanaf vandaag in Genève wordt gehouden.