Airbag terugroepactie nu de grootste ooit: 33.800.000 stuks

Door: BV

De terugroepactie van airbags van de Japanse toeleverancier Takata is gevoelig uitgebreid. Terwijl de teller tot op vandaag op 18 miljoen stuks stond, is het aantal zopas uitgebreid naar 33,8 miljoen getroffen airbags. Die lopen allemaal het risico op een ‘foutieve ontplooiing’ die ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Het loopt de moeite aan te stippen dat de terugroepacties niet vrijwillig gebeuren. Het is het Amerikaanse Ministerie van Transport dat de fabrikanten ertoe verplicht. Het defect wordt nu reeds verantwoordelijk geacht voor 6 doden en meer dan 100 gewonden.

Welke merken gebruiken Takata-airbags?

Nogal wat autoconstructeurs bouwden airbags van Takata in. Het gaat onder meer om BMW/Mini, Fiat-Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru en Toyota.

Wie met vragen zit over de veiligheid van z’n airbags raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met je plaatselijke verdeler en, als die geen harde informatie kan verschaffen, de invoerder.