Jeep Renegade te slecht: verkoop gestaakt

Door: BV

De negentrapsautomaat die FCA (Fiat-Chrysler) gebruikt voor z’n producten, blijft voor problemen zorgen. De lancering van de Jeep Cherokee werd door besognes met de automaat ettelijke keren uitgesteld, ook al had het bedrijf meer dan 10.000 voertuigen in stock. En nu blijkt de kleine Jeep Renegade, die in Italië aan de zijde van de Fiat 500X wordt gebouwd, met soorgelijke problemen te kampen.

Jeep Renegade ‘is verschrikkelijke auto’

“ Sergio Marchionne: verschillende eigenschappen van die auto maken mijn leven een hel ”

De negentrapsautomaat heeft geen mechanische mankementen, maar de sturingssoftware is gebrekkig. Dat resulteert in erg abrupte schakelovergangen. Tenminste, volgens de beperkte informatie die de groep zelf vrijgeeft. De Renegades mogen niet uitgeleverd worden tot een oplossing is gevonden.

Tijdens een evenement afgelopen dinsdag liet FCA-baas Sergio Marchionne zich over de Renegade ontvallen dat “verschillende eigenschappen van die auto z’n leven tot een hel maakten”. Begrijp er gerust uit dat zelfs Fiat en Jeep vinden dat de auto een ramp is.