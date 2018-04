Vergeet je gordel niet!

Veiligheid is natuurlijk van het grootste belang. Hoewel je op de maan noch politiecontrole, noch druk verkeer kan verwachten, moet je je vanzelfsprekend vastgespen voor elke rit. Net zoals in het vliegtuig leg je de riem over de benen, stop je hem in de gesp en trek je hem aan. Het lijkt allemaal eenvoudig, en dat is het ook!