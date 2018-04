Is de nieuwe Fiat Aegea voldoende stijlvol voor Europa?

Door: BV

Fiat heeft op het Autosalon van Istanbul de opvolger van de Linea voorgesteld. Het model - dat vooral bestemd is voor Oost-Europese markten, Azië en Rusland (40 landen in het totaal), behoudt z’n klassieke drievolumestructuur en wil vooral uitpakken met z’n ruim interieur en dito laadvolume. De Tofas-fabriek in het Turkse Bursa staat in voor de productie.

Afmetingen voor de middenklasse

De nieuwe sedan van het merk meet 4,50m in de lengte, is 1,78m breed en 1,48m hoog. Z’n wielbasis bedraagt 2,64m, terwijl er naast ruimte voor vijf inzittenden ook nog 510 liter aan bagage kan meegenomen worden.

Zo zuinig als een Fiat Panda

Fiat voorziet vier motoren. Twee benzines en twee diesels, leverbaar met manuele en automatische versnellingsbak. En ondanks het meer dynamische uiterlijk van deze sedan, zijn de vermogens bescheiden: van 95 tot 120pk. Maar de Aegea hoort wel zuinig te zijn. Fiat belooft voor z’n zuinigste variant 4,0l/100km. Dat is niet meer dan een Fiat Panda.

Moderne uitrusting

De uitrusting is helemaal bij de tijd. Zo is er een 5” aanraakscherm met Bluetooth voor telefonie en audiostreaming en voorziet het systeem ook nog in stemherkenning, parkeersensoren en navigatie middels een geïntegreerde TomTom.