Top 10 oldtimers die het meest in waarde stegen

Je kan de oldtimermarkt een beetje vergelijken met speculeren of beleggen. Er zijn auto’s waarvan de waarde daalt, er zijn er waarvan ze stijgt. Soms is die waardetoename te voorspellen door de exotische aard en zeldzaamheid van de auto. Maar niet zelden is dat mode- en trendgebonden. Je moet ook wat geluk hebben. Of pech, als je er nog één wil kopen en je ziet de prijs ervan door het dak gaan. Dit zijn in elk geval de 10 oldtimers die volgens het Duitse Classic-analytics de jongste 15 jaar het meest in waarde stegen.