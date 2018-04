Porsche: 4-cilinder boxermotor komt voor Cayman, Boxster en 911

Door: BV

Ook Porsche ontsnapt niet aan downsizing in de zoektocht naar almaar lagere CO2- en verbruikscijfers. Bij de introductie van de jongste generatie 911 - de 991 - werd daarom al elektrische stuurbekrachting en een kleinere (3,4l) zescilinder boxer basismotor geïntroduceerd. Maar dat is slechts het begin. In navolging van de volumecontructeurs (wat Porsche eigenlijk ook is) zal ook dit merk cilinders op het offerblok leggen. Er was al een Porsche Macan met slechts vier cilinders, maar de gefaclifte Cayman en Boxster (die volgend jaar worden verwacht) zullen de eersten zijn om een viercilinder boxermotor onder de kap te krijgen. Dat bevestigde Porsche-baas Matthias Müller.

4-cilinder voor Porsche 911

Porsche maakt zich niet al te veel zorgen over de introductie van viercilindermotoren. Het heeft immers de geschiedenis aan z’n kant. De 356 en 912 namen ook genoegen met vier cilinders. Maar dat is een hele tijd geleden. Viercilinders van het merk uit de seventies en eighties (zoals de Porsche 914 en Porsche 924) konden op weinig bijval rekenen. Een 4-cilinder voor de 911 leek ondenkbaar, maar staat nu toch weer op het programma. Maar de Cayman en Boxster mogen eerst de temperatuur van de markt even peilen.

Wat wordt het?

Over de motoren zijn nog geen details bekend, al zijn er wel ‘hardnekkige geruchten’. Die hebben het over een 1,6l met maximaal 210pk, een 2-liter die bijna 290pk levert en in de toekomst (voor de 911) zelfs een 2,5 die tot 360pk opwekt. In tegenstelling tot de huidige boxermotoren die ze vervangen, zijn deze alle voorzien van turbo’s.