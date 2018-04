Audi belooft Tesla-killer

Door: ADD

Zouden ze bij Audi Elon Musk de stuipen op het lijf gejaagd hebben? Het hoofd van Audi’s R&D-afdeling Ulrich Hackenberg kondigde in de Duitse pers namelijk aan dat de 100% elektrisch aangedreven crossover die Audi in 2018 op de markt wil hebben het in alle opzichten beter moet doen dan Tesla. Maar wat betekent dat?

Betere prestaties en groter bereik

Als je Hackenberg op zijn woord neemt dan zou de nieuwe Audi de prestaties van het huidige topmodel van Tesla, de Model S P85D moeten overtreffen en dat betekent een maximale snelheid boven 250km/u en sprint naar 100 in minder dan 3,4 seconden. Bovendien zal de Audi het ook qua rijbereik beter moeten doen en de Tesla legt probleemloos 500km in één keer af.