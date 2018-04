Jeep schroeft garantie terug

Door: BV

De Fiat-Chrysler-group heeft aangekondigd z’n garantievoorwaarden bij te stellen. Momenteel genieten de modellen van de merken Dodge, Ram, Chrysler en Jeep in de VS nog een garantie van 5 jaar en 160.000km (100.000 miles). Tenminste, voor wat de aandrijflijn (motor, versnellingsbak en overbrenging) betreft. De directie heeft nu aangekondigd dat het zich meer zal richten op het midden van de markt. Daar blijft de garantie veelal beperkt tot 60.000 miles (ruwweg 100.000km). Wie weinig rijdt, heeft er geen last van. Veelrijders natuurlijk wel. Toeval of niet, maar de aankondiging volgt op aanhoudende problemen met de transmissies van enkele Jeep-modellen, waaronder de kleine Jeep Renegade.