Grootste autofabriek ter wereld: 1 auto per 16 seconden

De wereld telt, vanzelfsprekend, honderden autofabrieken. Die produceren elk jaar meer dan 60 miljoen nieuwe passagiersvoertuigen. Een cijfer dat overigens al met de helft steeg ten opzichte van 1999. Westerse fabrieken hebben een gemiddelde capaciteit van 200.000 tot 400.000 voertuigen per jaar. Dat eerste cijfer wordt overigens door de industrie als de drempel voor rendabiliteit beschouwd, maar lang niet alle locaties halen die drempel. Die vaststelling leidde het afgelopen decennium overigens tot een noodzakelijke concentratie van productielijnen. Een gegeven dat in ons land de Renault-fabriek in Vilvoorde, de Opel-fabriek in Antwerpen en Ford in Genk de kop kostte. En zelfs dan halen lang niet alle merken de noodzakelijke productiviteit. Opel bouwde in 2013 bijvoorbeeld 1,06 miljoen auto’s, maar het deed dat in 11 verschillende fabrieken. Mercedes bouwt jaarlijks 1,6 miljoen voertuigen (trucks en bussen inbegrepen), maar geen enkele fabriek van het bedrijf produceert er meer dan 365.000 per jaar. Een fabriek die met gemak vier keer in ’s werelds grootste autofabriek past. Sterker nog, die ene fabriek zou met gemak alle fabrieken van Mercedes, Opel of BMW kunnen vervangen.

Hyundai Ulsan is grootste autofabriek ter wereld

De grootste autofabriek ter wereld staat in de Ulsan-provincie in Zuid-Korea. Daar heeft Hyundai een fabriek die elk jaar 1,6 miljoen auto’s uitbraakt. Het complex is in het totaal 8,5 miljoen vierkante meter groot en omvat vijf productie-eenheden. Zo maar eventjes 34.000 werknemers gaan er dagelijks aan de slag. Om de 16 seconden rijdt er een nieuwe auto buiten. Jaarlijks wordt er meer dan 1 miljard ton staal verwerkt. Hyundai voorzag omheen de fabriek een groenzone. Daarin werden meer dan een half miljard bomen geplant.

Helemaal autonoom

Hyundai’s monstercomplex werkt geheel autonoom. De fabriek wekt z’n eigen stroom op en zuivert z’n eigen afvalwater. Het beschikt ook over een eigen brandweer, veiligheidsdienst en zelfs over een ziekenhuis. Doorheen de fabriek loopt een eigen snelweg die net zo veel rijstroken telt als de E17. De fabriek is zo groot dat het zelf een haven heeft. Daarin kunnen drie schepen van 42.000 ton tegelijk gelost en geladen worden. De faciliteit is zo indrukwekkend dat ze ook als attractie geldt. Ze beschikt over een eigen toeristische dienst die dagelijks rondleidingen organiseert voor groepen van 13 tot 200 personen. Voor het geval je zelf even wil gaan kijken…