De nieuwe Opel Astra: dit is 'm

Door: BV

Opel stelt een nieuwe Astra voor. Die is compleet nieuw ontwikkeld. Kleiner aan de buitenkant, ruimer binnenin, met modernere motoren en met minder kilo's op de weegschaal. Dit zijn de details.

Is hij speciaal?

De Astra staat op een compleet nieuwe bodemplaaT. En daarbij hoort een evenzeer nieuw uiterlijk, met scherpere lijnen. Een beetje zoals de Opel Monza concept uit 2013. En natuurlijk heeft hij ook wat van de jongste Opel Corsa. Dat model moet hij tenslotte de hand rijken.

De hellingsgraad van de achterruit is herbekeken, de daklijn helt meer en de C-stijl is helemaal hertekend. Voorts merken we op dat Opel de zijspiegels op een ander plaats zet en ze niet voorziet van richtingaanwijzers. Dat er intelligente verlichting schuilgaat achter de kijkers, wisten we eerder al.

Luxueuzer interieur

Het interieur werd luxueuzer en er is tegelijk in opgeruimd. Opel schakelt daarvoor ook een groot aanraakgevoelig scherm in. Dat roept minder knopjes in het leven. Andere eigenschappen: Apple Car Play én Android Auto, een groot digitaal instrumentarium, elektrische handrem en een aankleding waarin zwart en stijlvol zilver domineren.

Lichter, kleiner

Alleen al het nieuwe platform van de Astra levert een behoorlijke gewichtsbesparing op. Er werd 77kg gewonnen. De nieuwe koets weegt in z'n totaliteit 280kg. Voorheen wat dat 357kg. En ook de remmen en de uitlaat zijn lichter dan voorheen.



Of de Astra zijn enorme gewichtsbesparing ook te danken heeft aan zijn kleinere buitenmaten zal je Opel niet hardop horen zeggen. Het is aannemelijk, want een lengte die 4,9 centimeter korter is dan voorheen is een toch een behoorlijke hoeveelheid. Ook de hoogte nam af, en wel met 2,6 centimeter. Toch beweert Opel dat de nieuwe Astra hierdoor niet heeft ingeleverd op binnenruimte. Integendeel, hij zou juist iets ruimer zijn.

Motoren

Motorisch wordt uitgepakt met benzines en diesels variërend in vermogens tussen de 95 en 200 pk. Van de 1.0 liter driecilinderturbo, bekend uit de Adam en Corsa, zijn alvast enkele specificaties vrijgegeven. Deze levert 105 pk en 170 Nm en wordt gekoppeld aan een handbak. Geheel nieuw is de 1.4 Ecotec-viercilinder, goed voor 145 en 250 Nm. En bij de diesels kun je sowieso opteren voor de 1.6 CDTI met 95 pk. De overige verkrijgbare motoren kennen we pas als de marktlancering zich aankondigt.