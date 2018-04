Automarkt EU stijgt, België daalt

Door: BV

Afgelopen maand mei werden in ons land 40.502 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer is 5,7% lager dan in mei 2014, maar de maand telde minder werkdagen. De daling voor het ganse jaar tot nog toe bedraagt echter ook nog 2,4%. En dat terwijl de Europese autoverkoop aantrekt.

Top 5 automerken

Het is Renault dat zich afgelopen maand naar het hoogste ereschavot werkt. De Fransen wisten 4.460 nieuwe auto’s uit te leveren. Precies 421 meer dan VW dat ditmaal op twee eindigt. BMW blijft in de top 3 hangen, maar het verschil is nog steeds aanzienlijk: 2922 stuks. Peugeot srtandt op vijf met 2.809 stuks, na Opel dat 2878 voertuigen aan de man bracht. De top 38 hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina geplaatst.

Bedrijfsvoertuigen en moto’s

De lichte bedrijfsvoertuigen gingen afgelopen maand wel in de plus. Met 10,6%. Vrachtwagens tot 16 ton MTM gingen er met 4% op vooruit en het nog zwaardere materieel zelfs met 27%, al blijven die wel nog steeds achter bij die van afgelopen jaar.

Tot slot nog een woordje over de motormarkt. Die toont zich na 5 maanden nagenoeg stabiel. De markt is 0,5% gedaald. Afgelopen maand bedroeg de daling 0,3%.